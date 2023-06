കൊടികുത്തി സമരം, ലോട്ടറിക്കച്ചവടം, മർദനം... സർവീസ് കട്ടപ്പുറത്ത്; ചർച്ച ഇന്നും തുടരും

കോട്ടയം ∙ ശമ്പളത്തർക്കത്തെ തുടർന്നു തിരുവാർപ്പിൽ സ്വകാര്യ ബസിനു മുന്നിൽ സിഐടിയു കൊടികുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫിസർ വിളിച്ചു ചേർത്ത ചർച്ച തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു. ചർച്ച ഇന്നും തുടരാൻ ധാരണ. സർവീസ് നടത്താൻ പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി വന്ന് മൂന്നാം ദിനവും ബസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസ് ഉടമ രാജ്മോഹൻ കൈമളിനെ സിഐടിയു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം കെ.ആർ.അജയ് മർദിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു പൊലീസ്, ഉടമയുടെ യാർഡ‍ിലേക്കു ബസ് മാറ്റിയിട്ടിരുന്നു.



തൊഴിൽമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഇടപെട്ടാണ് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ ചർച്ച വിളിച്ചത്. റൊട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും രാജ്മോഹന്റെ 4 ബസുകളിലും ജോലി നൽകാമെന്ന നിർദേശം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ജില്ലാ നേതൃത്വവുമായി കൂടിയാലോചന വേണമെന്ന സിഐടിയു നേതാക്കളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്നു രാവിലെ വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുന്നത്. മൂന്നു മണിക്കൂറോളം ഇന്നലെ ചർച്ച നീണ്ടു. അതിനിടെ, ഞായറാഴ്ച തിരുവാർപ്പിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ 4 പേരെ കുമരകം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

