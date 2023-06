‘അഭിനയം’ ഇല്ലാത്ത ഭരണം; പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.വി.വേണുവിന്റെ വഴികളിൽ നാടകവും സിനിമയും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പല താരങ്ങൾ കേരള ടൂറിസം ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ കേരള ടൂറിസത്തിന് ഒറ്റ അംബാസഡറേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ– ഡോ.വി.വേണു.



കേരളത്തിന് ആഗോള ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടംനേടിക്കൊടുത്ത ഒരുപിടി പദ്ധതികളിലൂടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരണമികവുമായാണു വി.വേണു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലപ്പത്തെത്തുന്നത്. സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി കവിയെങ്കിൽ, വി.വേണു അഭിനേതാവ്. നാടകങ്ങളിലും സിനിമയിലും വേഷമിട്ടു. അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പദവി വഹിക്കുമ്പോഴും ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ മുണ്ടുടുത്ത് എത്തും. പെരുമാറ്റത്തിലും ലാളിത്യം.

ടൂറിസം ഡയറക്ടറായും ടൂറിസം സെക്രട്ടറിയായും ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചു. സ്വകാര്യ സംരംഭകരെക്കൂടി ഒരുമിപ്പിച്ച് കേരള ടൂറിസത്തെ ഒന്നാകെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുകയെന്ന ഡോ.വേണുവിന്റെ ആശയമാണു കേരള ട്രാവൽ മാർട്ടിനു തുടക്കമിട്ടത്. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ചു.

രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ പുതുമുഖമായി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് എത്തിയപ്പോൾ ടൂറിസം വകുപ്പിനു മാർഗനിർദേശം നൽകാനും വി.വേണുവിന്റെ സേവനം തേടി. ‘ടൂറിസം ബിസിനസിന് ഒരാമുഖം’ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ടൂറിസം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ്.

2007 മുതൽ 2011 വരെ സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. നാടകക്കമ്പക്കാരനായ സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി മുൻകയ്യെടുത്തു രാജ്യാന്തര തിയറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചു. കേരള മ്യൂസിയം വന്നു. കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു. നാഷനൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ, നാഷനൽ മ്യൂസിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വൈസ് ചാൻസലർ പദവികളും വഹിച്ചു. 2018 ലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി.

റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവായി ചുമതല വഹിക്കുമ്പോൾ ലോകബാങ്ക് സഹായം നേടിയെടുക്കാനുള്ള സുപ്രധാന ചർച്ചകൾ നടത്തി. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു ചുമതലയേറ്റത്.

പരിസ്ഥിതി സെക്രട്ടറിയെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന തീരപരിപാലന അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണു ഡോ.വേണു. 2019 ലെ കേന്ദ്ര തീരനിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുകയാണ്. കടുത്ത നിയന്ത്രണമുള്ള 66 പഞ്ചായത്തുകളെ നിയന്ത്രണം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു മുൻപിൽ വലിയ പോരാട്ടം തന്നെ നടത്തേണ്ടിവന്നു.

അമ്മയുടെ വഴിയിൽ എംബിബിഎസ് ബിരുദം നേടി ഡോക്ടറായതിനു പിന്നാലെ 1988 ൽ സിവിൽ സർവീസ് ജയിച്ചു. എന്നാൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട റാങ്കോടെ 1990 ൽ വീണ്ടും വിജയിച്ചതോടെയാണ് ഐഎഎസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കാർ യാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ അപകടത്തെ അതിജീവിച്ചാണു ഡോ.വേണു ഉന്നതപദവിയിലേക്ക് നിയമിതനാകുന്നത്.

English Summary : Drama and cinema in the ways of new Chief Secretary Dr.V.Venu