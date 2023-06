കേരളയിൽ പരിശോധനയ്ക്കു വന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ‘വ്യാജ’പ്രവാഹം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള സർവകലാശാലയിലേക്കു വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധയ്ക്കായി അയച്ചുകൊടുത്ത ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ വ്യാജന്റെ കുത്തൊഴുക്ക്. മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ കേരള സർവകലാശാലയിൽ പരിശോധനയ്ക്കു വന്നതിൽ 30 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജനായിരുന്നു. ഇൗ വർഷം വന്ന 10 വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ബിടെക്, നാല് ബികോം, നാല് ബിഎ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതിലെല്ലാം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ കേസുകളിൽ നാലുപേരെ കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വ്യാജസർട്ടിഫിക്കറ്റ് റാക്കറ്റുകൾ സജീവമാണെന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം.



രാജ്യത്തെ വിവിധ കമ്പനികളിൽ ജോലിക്കു കയറുന്നവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ചില ഏജൻസികൾ വഴിയാണു സർവകലാശാലയ്ക്കു പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. സർവകലാശാല പരിശോധിച്ചു വ്യാജനാണെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ അക്കാര്യം കമ്പനിയെ അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം സർവകലാശാലാ റജിസ്ട്രാർ പരാതി ഡിജിപിക്കു നൽകുകയും ചെയ്യും. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കമ്പനികളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇൗ ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടാകും.

ഹാജരാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ പലതും ആരുടെയെങ്കിലും ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ പേരു മാറ്റി കോപ്പിയുണ്ടാക്കിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നാലു കേസുകളും ഇത്തരത്തിൽ തയാറാക്കിയതാണെന്നു തെളിഞ്ഞുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നു നഴ്സിങ് കൗൺസിൽ വഴി പരിശോധനയ്ക്കു വരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും വ്യാജൻമാർ വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലഭിച്ച വ്യാജ നഴ്സിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ചു കൊൽക്കത്തയിൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പൊലീസ്.

