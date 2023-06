സുധാകരന്റെ ഹർജി 6ന് പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി ∙ എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും മുൻമന്ത്രിയുമായ ഇ.പി. ജയരാജനെ 1995 ഏപ്രിൽ 12ന് ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ വെടിവച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി 6നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. സുധാകരന്റെ ഹർജിയിൽ തിരുവനന്തപുരം അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലെ തുടർനടപടികൾ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാനാണു ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്.



English Summary : K Sudhakaran's petition will be considered on july 6