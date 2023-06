ഇതൊക്കെ മോശമല്ലേ, സാറേ! ; നിർധന പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ലാപ്ടോപ് മക്കൾക്ക് നൽകി അധ്യാപകർ

കാസർകോട് ∙ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പഠനം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ കോവിഡ്കാലത്തു സർക്കാർ നൽകിയ 27 ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ജില്ലയിലെ 5 സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർ മക്കൾക്കു നൽകിയെന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ. തന്റെ മക്കൾക്കു ലഭിച്ച ലാപ്ടോപ് തിരികെ ചോദിക്കുന്നെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു അധ്യാപകന്റെ ഭാര്യ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം കെ.ബൈജുനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.



നിർധന വിദ്യാർഥികൾക്കു സർക്കാർ അനുവദിച്ച ലാപ്ടോപ് സ്വന്തം മക്കൾക്കു നൽകുകയും അതു തിരിച്ചുനൽകാതെ പരാതിയുമായി കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചതും ശരിയല്ലെന്നു കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലാപ്ടോപ് തിരികെച്ചോദിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെയും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസറുടെയും നടപടിയിൽ അപാകതയില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ലാപ്ടോപ് വിതരണത്തിലെ ക്രമക്കേട് ചർച്ചയായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഡിഇഒ അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

English Summary : Laptops for poor scheduled caste students, teachers given to their childrens