എൽഎൽബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ പലരും കുടുങ്ങും: ഇ.പി.ജയരാജൻ

കോട്ടയം ∙ മൂന്നുവർഷ എൽഎൽബി ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുനഃപരിശോധിച്ചാൽ പലരും കുടുങ്ങുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ. പന്തളത്ത് സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടശേഷം കോട്ടയത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മന്ത്രിസഭ ഇടയ്ക്കുവച്ച് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എൽഡിഎഫ് നയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയത്തിൽ തെറ്റുചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണു പാർട്ടി നിലപാടെന്നു ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. കെ.വിദ്യ, നിഖിൽ തോമസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകളുടെ അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിലാണു നടക്കുന്നത്. ഇവർ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നതുകൊണ്ട് സംഘടനയെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ഇതു പറയുന്നതിനിടെയാണ് പേരു സൂചിപ്പിക്കാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എൽഎൽബി ബിരുദത്തെക്കുറിച്ച് ജയരാജൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ‘ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. 3 വർഷ കോഴ്സിനു ചേർന്നാൽ പിന്നെ മൂന്നാം വർഷം ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനേ വിദ്യാർഥികൾ അവിടെ പോകാറുള്ളൂ. പണ്ടുമുതലേ ഇതാണ് അവസ്ഥ’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : Many will be trapped if check LLB certificate says EP Jayarajan