കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവള വികസനം: സ്ഥലം നൽകാത്തതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയ്ക്കാവശ്യമായ സുരക്ഷിത മേഖലയ്ക്കു സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കത്തയച്ചു. റൺവേയുടെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായി സുരക്ഷിത മേഖല (റൺവേ എൻഡ് സേഫ്റ്റി ഏരിയ – റേസ) ഒരുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ നിലവിലെ റൺവേയുടെ നീളം കുറച്ച് റേസയ്ക്കായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കത്തിലുണ്ട്. റൺവേയുടെ നീളം കുറച്ചാൽ വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. വിദേശ സർവീസുകളെ ഇതു പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.



സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അലംഭാവം കാട്ടുകയാണെന്നും ഇതുമൂലം വിമാന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും സിന്ധ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കണെമന്നു കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുകൂല നടപടിയുണ്ടായില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഒന്നിനകം സ്ഥലം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാലിച്ചില്ലെന്നു സിന്ധ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ചെലവ് ഏറ്റെടുത്താൽ റേസയ്ക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം നിരപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും അതിലും വീഴ്ച വരുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 6 തവണ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിനു കത്തയച്ചെങ്കിലും അനുകൂല നടപടിയുണ്ടായില്ല.

ഈ വർഷം ജൂലൈ ആദ്യവാരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് ജനുവരിയിൽ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, അടുത്ത ജനുവരിയിൽ മാത്രമേ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും റൺവേയുടെ നീളം കുറയ്ക്കാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്നും സിന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി.

എന്താണു റേസ



റൺവേ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്താലും ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം റൺവേയും കടന്ന് നീങ്ങിയാലും അപകടമുണ്ടാകാത്ത വിധമുള്ള സുരക്ഷാ മേഖലയാണു റേസ (റൺവേ എൻഡ് സേഫ്റ്റി ഏരിയ). 2020 ഓഗസ്റ്റിലെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനാപകടം അന്വേഷിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് ‘റേസ’ നിർബന്ധമായും വേണമെന്നു നിർദേശിച്ചത്.



