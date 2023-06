സുധാകരന്റെ അറസ്റ്റിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല; പൊലീസിനെ സിപിഎം നിയന്ത്രിക്കാറില്ല: യച്ചൂരി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്റെ അറസ്റ്റിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നു സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യനീക്കത്തെ ഇത് ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിജെപിയെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെയും പോലെയല്ല സിപിഎം. പൊലീസിനെ പാർട്ടി നിയന്ത്രിക്കാറില്ല – യച്ചൂരി വിശദീകരിച്ചു.

കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് മറുപടി. ‘ചില വ്യാജരേഖകളെക്കുറിച്ചും എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കളെക്കുറിച്ചും ചില കോളജുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എങ്ങനെ അറിയാനാണ്? നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ദേശീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കൂ’– യച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു.

മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര പ്രകോപിപ്പിച്ചാലും അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതി സിപിഎമ്മിനില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സുധാകരനെ സംരക്ഷിക്കും: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെ കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയകാരണങ്ങളാലാണെന്നും സുധാകരനെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും സംരക്ഷിക്കും എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മോൺസനുമായി ബന്ധപ്പെ‍ട്ട ആദ്യത്തെ എഫ്ഐആറിൽ സുധാകരന്റെ പേരു പോലുമില്ല. പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയകാരണങ്ങളാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയത്. കേസെടുത്ത് നിശ്ശബ്ദരാക്കാമെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ കരുതുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു തെറ്റി – രമേശ് പറഞ്ഞു.

English Summary: No politics in K. Sudhakaran's arrest says Sitaram Yechury