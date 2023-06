കരുതലിന്റെ തേൻകണം; ഭാര്യയുടെ ചികിത്സച്ചെലവു നടത്താൻ കാട്ടുതേനുമായി ആദിവാസി യുവാവ്

പത്തനംതിട്ട ∙ 13 ദിവസം മുൻപാണ് അജിത ഒരാൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയത്. പ്രസവം എടുത്ത് പൊക്കിൾകൊടി മുറിച്ചതും ശുശ്രൂഷ നൽകിയതും ഭർത്താവ് കലേഷ്. നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അജിതയുടെ മറ്റു 4 പ്രസവവും എടുത്തത്. ‘ജീവിതമല്ലേ സാർ, എല്ലാം പഠിച്ചു പോകും’’– കലേഷ് പറഞ്ഞു.



പത്തനംതിട്ട തണ്ണിത്തോട് തൂമ്പാക്കുളത്തുനിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ ആലുവാംകുടി ഉൾവനത്തിലാണ് ഇവരുടെ കുടിൽ. പാറപ്പുറത്ത് ടാർപോളിൻ വലിച്ചു കെട്ടിയ കൂര. ആനകളും മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളും വിഹരിക്കുന്നിടമാണിത്. വടശേരിക്കരയിൽ 10–ാം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം കാടു മാത്രമായി കലേഷിന്റെ ലോകം. കാട്ടിൽ പോയി തേനെടുത്താണു ജീവിതം.

2 ദിവസം മുൻപ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാട്ടിലെ ഇവരുടെ കുടിലിലെത്തി അജിതയെയും കുഞ്ഞിനെയും പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച 6 കുപ്പി തേൻകൂടി ആംബുലൻസിൽ പോരുമ്പോൾ കലേഷ് സഞ്ചിയിലെടുത്തു. അത് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെത്തുമ്പോൾ വിറ്റിട്ടുവേണം ആശുപത്രിച്ചെലവു നടത്താൻ. അജിതയ്ക്കും കലേഷിനുമൊപ്പം മറ്റു മക്കളായ കാർത്തിക്കും കാർത്തികയും കല്യാണിയും കണ്ണനും ആശുപത്രിയിലുണ്ട്.

English Summary: Tribal youth with wild honey to pay his wife's medical expenses