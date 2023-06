യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ അനിശ്ചിതത്വം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടുമോ ?

ന്യൂഡൽഹി.∙ കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തുടങ്ങാനിരിക്കെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ അനിശ്ചിതത്വം. ചേരിതിരിഞ്ഞുളള പോരാട്ടത്തിനു വഴിവയ്ക്കുമെന്നതിനാൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം നടത്തിയാൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായം അടങ്ങുന്ന കത്ത് നേരത്തേ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ കൈമാറിയത് ഇന്നലെ ഹൈക്കമാൻഡ് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 8 മാസത്തേക്കു നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതാണു പരിഗണിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാവുക.



അംഗത്വ വിതരണവും വോട്ടെടുപ്പും നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്വേഗം. അതേസമയം, ഇത്രയും ഒരുക്കം നടത്തിയശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണു കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം നേതാക്കളുടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെയും നിലപാട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, എം.എം.ഹസൻ, ശശി തരൂർ ഒഴികെയുള്ള എംപിമാർ, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവർ ഒപ്പിട്ട കത്ത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മുൻപ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. വിദേശത്തായിരുന്നതിനാലാണു തരൂരിന്റെ ഒപ്പ് ചേർക്കാതിരുന്നത്.

രാഹുൽ യുഎസിലേക്കു പോകുന്നതിന്റെ തലേന്നാണു കത്ത് ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. ആ സമയത്ത് രാഹുൽ തീരുമാനമറിയിക്കാതിരുന്നതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുന്നോട്ടു പോയി. അതോടെ കേരളത്തിൽ എ–ഐ വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥാനാർഥികളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും മണ്ഡലം തലം വരെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. നാമനിർദേശ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം പണം കൂടി അടച്ചാണ് ഇവരെല്ലാം സ്ഥാനാർഥികളായത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടി ഇത്രയും മുന്നോട്ടു പോയതു കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഉടൻ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.

