നെല്ലു സംഭരണം; 400 കോടി കൂടി കടമെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ നെല്ലു സംഭരിച്ചതിന്റെ വിലയായി കർഷകർക്കു കുടിശിക നൽകാൻ 400 കോടി രൂപ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്നു വീണ്ടും വായ്പയെടുക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. മേയ് 15നു ശേഷം സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ തുക നൽകാനാണിത്.



നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി. ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ, കൃഷി മന്ത്രി പി.പ്രസാദ്, സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ, വൈദ്യുതിമന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ. കൃഷിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ആണ് മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

നിലവിലെ കുടിശിക തുക എത്രയും വേഗം നൽകാനും ഭാവിയിൽ സംഭരണത്തിനുള്ള തുക കുടിശിക വരാതെ കൊടുത്തു തീർക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങളും ഉപസമിതി തീരുമാനിക്കും. ഉപസമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം ചേർന്നു. നെൽക്കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായി ഈയിടെ ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത 700 കോടി രൂപയിൽ 450 കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇതു വരെ വിതരണം ചെയ്തത്. ബാക്കി തുക കൊടുക്കാൻ ബാങ്ക് മാനേജർമാർക്ക് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദേശം നൽകി.

നേരത്തേ ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് 900 കോടി രൂപയും പിന്നീട് കേരള ബാങ്കിൽ നിന്ന് 200 കോടി രൂപയും വീണ്ടും ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് 700 കോടി രൂപയും വായ്പയെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് ഇപ്പോൾ 400 കോടി വായ്പയെടുക്കുന്നത്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു നെല്ല് കർഷകരുടെ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലിനു മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തത്. സെപ്റ്റംബറിലാണ് അടുത്ത സംഭരണം.

ബാങ്കുകൾക്ക് സപ്ലൈകോ നൽകാനുള്ളത് 3400 കോടി



നെല്ലു സംഭരിച്ചതിനു ബാങ്കുകൾക്ക് സപ്ലൈകോ നൽകാനുള്ള തുക 3400 കോടി രൂപ വരുമെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. കർഷകരിൽ നിന്ന് താങ്ങുവിലയായി കിലോഗ്രാമിന് 28.20 രൂപ നൽകിയാണ് സപ്ലൈകോ നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 20.40 രൂപ കേന്ദ്രവിഹിതവും ബാക്കി 7.80 രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതവുമാണ്.



കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൽ രണ്ടു മാസത്തെ തുക മാത്രമാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത്. സംസ്ഥാന വിഹിതം ഒരു വർഷമായി സപ്ലൈകോയ്ക്കു നൽകിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ഒരു ക്വിന്റൽ നെല്ല് സ്വകാര്യ മില്ലുകളിൽ അരിയാക്കി തിരിച്ചുകിട്ടുന്നത് 64.5 കിലോയാണ്. കേന്ദ്രം നിശ്ചയിരിക്കുന്ന തോത് ആകട്ടെ 68 കിലോയും. അരിയിലെ ഈ കുറവ് (ഔട്ട് ടേൺ റേഷ്യോ) നികത്തേണ്ടതിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നൽകേണ്ട തുകയും കുടിശികയാണ്.

English Summary : Four hundred crores will be borrowed for Paddy Storage