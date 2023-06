സൗദിയിൽ വാഹനാപകടം: 2 മലയാളികൾ മരിച്ചു

ദോഹ∙ പെരുന്നാൾ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ഖത്തറിൽ നിന്ന് സൗദി അതിർത്തി വഴി ബഹ്‌റൈനിലേക്കു പോയ നാലംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് 2 മലയാളികൾ മരിച്ചു.



മലപ്പുറം മേൽമുറി ആലത്തൂർപടി അണ്ടിക്കാട് കടമ്പോത്തുപാടത്ത് മനോജ് കുമാർ അർജുൻ (34), കോട്ടയം മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി മണ്ണയ്ക്കനാട് പാലത്താനത്ത് എബി അഗസ്റ്റിൻ (41) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു 2 പേരും കാര്യമായ പരുക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ബലിപെരുന്നാൾ അവധി ആഘോഷിക്കാനായി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് നാലംഗ സംഘം ഖത്തറിന്റെ അബു സമ്ര അതിർത്തി വഴി സൗദിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. എന്നാൽ സൗദി അതിർത്തി കഴിഞ്ഞ് അൽ ഹൊഫൂഫിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി വാഹനം റോഡിലെ മണൽതിട്ടയിൽ കയറിയതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

എബി അഗസ്റ്റിൻ 10 വർഷത്തിലധികമായി കുടുംബസമേതം ഖത്തറിലാണ്. സംസ്കാരം പിന്നീട് നാട്ടിൽ. കട്ടപ്പന ചെമ്പകപ്പാറ സ്വദേശി ആഷയാണ് എബിയുടെ ഭാര്യ. മക്കൾ: റെയ്സ, റെയാൻ.

അങ്കണവാടി അധ്യാപിക രമണിയുടെയും മനോജിന്റെയും മകനാണ് മനോജ് കുമാർ അർജുൻ. ഭാര്യ: ഷൈനി. മകൾ: അഞ്ചൽ അലോഖ.

