സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതിക്ക് 40.44 കോടി അനുവദിച്ചു

ആലപ്പുഴ ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ ചെലവ്, പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം എന്നിവയിലെ കുടിശികയിനത്തിൽ 40.44 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. ഈ ‌തുക കിട്ടുന്നതോടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ മാർച്ചിലെ തുക,‌ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ മാർച്ചിലെ വേതനം, ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലെ സമാശ്വാസ തുകയായ 4,000 രൂപ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പാചകത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാർച്ചിലെ വേതനം ഭാഗികമായാണ് നൽകിയത്. പാചകത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേനലവധിക്കാലത്തെ സമാശ്വാസ തുകയും മാർച്ചിലെ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവും കുടിശികയായിരുന്നു.



മാർച്ചിലെ പാചകച്ചെലവിനത്തിൽ 40 കോടി രൂപയും പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഇനത്തിൽ 17.44 കോടി രൂപയുമുൾപ്പെടെ 57.44 കോടി രൂപയാണു കുടിശിക ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്കായി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ അധിക വിഹിതമായ 192 കോടി രൂപയിൽ നിന്നാണു 40.44 കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ വകയിരുത്തിയത്.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചതും കൃത്യമായി കൊടുക്കാത്തതും കാരണമാണ് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുന്നതെന്നാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിഎം പോഷൺ സ്കീമിലുൾപ്പെടുന്നതാണ് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി. 8 വർഷം മുൻപ് പാചകത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള, ദിവസം 600 രൂപ നിരക്കാണ് ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത്. ഇതു പരിഷ്കരിക്കണമെന്നു പാചകത്തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

English Summary : 40.44 crore has been sanctioned for school mid day meals scheme