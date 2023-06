ദേശീയപാത: സംസ്ഥാന വിഹിതം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഗഡ്കരി; വരും തിരുവനന്തപുരം- അങ്കമാലി ഹൈവേ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പുതിയ ദേശീയപാതകൾക്കു ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന വിഹിതം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുമെന്നറിയിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു കത്തയച്ചു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിരുപാധികമാണെങ്കിലും, കേന്ദ്രത്തിന്റെ 3 താൽപര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കത്തയച്ചത്.



സിമന്റ്, സ്റ്റീൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി ഒഴിവാക്കണം. മണ്ണ്, കല്ല് തുടങ്ങിയവയ്ക്കു സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ റോയൽറ്റി തുക ഒഴിവാക്കണം. സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള തരിശു ഭൂമിയിൽ ഖനനം നടത്തി റോഡ് നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ മണ്ണും കല്ലും സംഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകണം. ഇത്തരം ഭൂമി ടെൻഡർ ചെയ്തു നൽകുമെന്ന് 2021 ൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് നടപടികൾ നിലച്ചു.

ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ഖനനാവകാശം നിർമാണക്കമ്പനികൾക്കു നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഈ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ കത്തിലുള്ളത്.

ഈ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി നേരത്തേ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു നേരിട്ടും പൊതുവേദിയിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചെലവു പങ്കിടാൻ നിലവിൽ ധാരണയായവ ഒഴികെയുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി വഹിക്കും. നിർബന്ധമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനു പകരം സംസ്ഥാനം അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയോടെയാണ് 3 പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

തിരുവനന്തപുരം – അങ്കമാലി ഹൈവേ: പരിസ്ഥിതി അനുമതിയായി

എംസി റോഡിനു സമാന്തരമായി നിർമിക്കുന്ന നിർദിഷ്ട തിരുവനന്തപുരം – അങ്കമാലി ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേയുടെ അലൈൻമെന്റിന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയായി. വിഴിഞ്ഞം– നാവായിക്കുളം ഔട്ടർ റിങ് റോഡിൽ കിളിമാനൂർ പുളിമാത്ത് വില്ലേജിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് അങ്കമാലിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച രൂപരേഖയിൽ നിന്നു മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒട്ടേറെ വില്ലേജുകൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയും പുതിയതായി ചില വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി നടത്തിയിട്ടില്ല. ഭാരത്‌മാല പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ദേശീയപാത തനത് (എൻഎച്ച് ഒറിജിനൽ) പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമാണം ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

