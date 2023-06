2 കോടിയുടെ പാമ്പിൻവിഷവുമായി 3 പേർ പിടിയിൽ

കൊണ്ടോട്ടി ∙ വിപണിയിൽ 2 കോടിയോളം രൂപ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പാമ്പിൻ വിഷവുമായി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം 3 പേർ പിടിയിൽ. പത്തനംതിട്ട കോന്നി അതുമ്പുംകുളം സ്വദേശി ശ്രീമംഗലം വീട്ടിൽ പ്രതീപ് നായർ (62), പത്തനംതിട്ട കോന്നി ഇരവോൺ സ്വദേശി പാഴൂർ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ടി.പി.കുമാർ (63), തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേത്തല സ്വദേശി വടക്കേവീട്ടിൽ ബഷീർ (58) എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ലോഡ്ജിൽനിന്നു പിടിയിലായതെന്നും ടി.പി.കുമാർ പത്തനംതിട്ടയിലെ അരുവാപുലം പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചുഫ്ലാസ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ പാമ്പിൻ വിഷവും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Three person arrested with snake venom worth two crores