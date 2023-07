പിഴ 10 മടങ്ങു വർധിച്ചു, മജിസ്ട്രേട്ടുമാരുടെ അധികാര പരിധി ഒരു ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പിഴ ചുമത്താൻ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടുമാരുടെ അധികാര പരിധി 10,000 രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്താൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മോട്ടർ വാഹന നിയമ (ഭേദഗതി )നിയമം 2019 നിലവിൽ വന്നതോടെ ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ 10 മടങ്ങു വർധിച്ച സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണു നടപടി . ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടിനു ചുമത്താവുന്ന പരമാവധി പിഴ 10,000 രൂപ മാത്രമാണ്. ഇതു നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതു പരിഗണിച്ചാണു ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള കരടു ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിന് 1973ലെ ക്രിമിനൽ നടപടി വകുപ്പ് 29 ലെ ഉപവകുപ്പ് ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നു ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാർ ജനറൽ നൽകിയ ശുപാർശ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

English summary : Fine was increased ten times and jurisdiction of magistrates was 1 lakh