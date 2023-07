ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടും മാറ്റമില്ല; ഉത്തരവുകൾ ഇംഗ്ലിഷിൽ തന്നെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ മലയാളത്തിലാക്കണമെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ അറിഞ്ഞമട്ടില്ല. ഇന്നലെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നുള്ള പകുതിയോളം ഉത്തരവുകൾ ഇറങ്ങിയത് ഇംഗ്ലിഷിൽ തന്നെ. ഓൺലൈനായി ആകെ 52 ഉത്തരവുകളാണ് ഇന്നലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയത്.



ഇതിൽ 21 ഉത്തരവുകളാണ് ഇംഗ്ലിഷിൽ തയാറാക്കിയത്. 4 ഉത്തരവുകൾ വീതം ഇംഗ്ലിഷിൽ പുറത്തിറക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പൊതുഭരണ വകുപ്പും മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ഉത്തരവുകളിൽ മുന്നിൽ.

ആകെ പുറത്തിറക്കിയ 10 ഉത്തരവും മലയാളത്തിലാക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദേശം അതേപടി പാലിച്ചു. മൃഗ സംരക്ഷണം, ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ്, വ്യവസായം, ഐടി, തൊഴിൽ, പൊതുമരാമത്ത്, റവന്യു, കായികം, നികുതി, ഗതാഗതം, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എന്നീ വകുപ്പുകൾ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മലയാളത്തിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കി. വനം, നിയമം, നോർക്ക, പാർലമെന്ററി കാര്യം, ആസൂത്രണം, ജലവിഭവം, ആരോഗ്യം എന്നിവയാണ് ഇംഗ്ലിഷിൽ ഉത്തരവിറക്കിയ മറ്റു വകുപ്പുകൾ.

താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നു ഫയൽ ഇംഗ്ലിഷിൽ‌ തയാറാക്കി വരുന്നതിനാലാണ് ഉത്തരവും ഇംഗ്ലിഷിൽ തന്നെ തയാറാക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാദിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇംഗ്ലിഷിൽ തന്നെ ഫയലി‍ൽ കുറിപ്പെഴുതും. ഒടുവിൽ ഇൗ കുറിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവ് തയാറാക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്കു മാറ്റുക എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ഉത്തരേന്ത്യക്കാരായ വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാരും പൊതുവേ ഇംഗ്ലിഷിൽ ഉത്തരവു തയാറാക്കാൻ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഇവർ ഫയലിൽ എഴുതുന്നതും ഇംഗ്ലിഷിൽ തന്നെ. മുൻപും ഉത്തരവുകൾ മലയാളത്തിലാക്കണമെന്നു പലവട്ടം നിർദേശിച്ചെങ്കിലും അന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Govt orders must be strictly in Malayalam; Not implemented