വീട്ടമ്മ വെട്ടേറ്റു മരിച്ച കേസ്: ഭർത്താവ് 17 വർഷത്തിനുശേഷം അറസ്റ്റിൽ

പുല്ലാട് (പത്തനംതിട്ട) ∙ വീട്ടമ്മ വെട്ടേറ്റു മരിച്ച കേസിൽ 17 വർഷത്തിനുശേഷം ഭർത്താവിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുല്ലാട് വടക്കേകവല വടക്കേ ചട്ടകുളത്ത് രമാദേവി (50) കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലാണ് ഭർത്താവ് റിട്ട. പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ ആറന്മുള ഇടശ്ശേരിമല കച്ചേരിപ്പടി ശ്രീമംഗലത്ത് സി.ആർ.ജനാർദനൻ നായർ (75) അറസ്റ്റിലായത്. ഭാര്യയിലുള്ള സംശയമായിരുന്നു കൊലയ്ക്കു കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.



2006 മേയ് 26നാണ് സംഭവം. വൈകിട്ട് 7ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഭാര്യ ഊണുമുറിയിൽ കഴുത്തുമുറിഞ്ഞ് രക്തംവാർന്നു മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് ജനാർദനൻ നായർ അന്നു മൊഴി നൽകിയത്. വീടിനു പുറത്തേക്കുള്ള 2 വാതിലുകളും അകത്തുനിന്ന് കുറ്റിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. കതകിന്റെ മുകളിലുള്ള അഴി വഴി കുറ്റിയെടുത്താണ് വീട്ടിൽ കയറിയതെന്നാണ് ജനാർദനൻ നായർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

ഭാര്യയുടെ മരണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനാർദനൻ നായർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതു പരിഗണിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ പൊലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവരുടെ വീടിനു സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു ആദ്യ അന്വേഷണം. സംഭവത്തിനു ശേഷം നാടുവിട്ട ഇയാളെ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റൊരു കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ജനാർദനൻ നായരുടെ സഹോദരനെ സംശയിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. രമാദേവിയുടെ ചുരുട്ടിപിടിച്ച കൈകളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച തലമുടികൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. മുടികൾ ജനാർദനൻ നായരുടേതാണെന്നായിരുന്നു 2010ൽ ലഭിച്ച ഫലം.

തിരുവല്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിൽ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി കെട്ടിക്കിടന്ന കേസ് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഇൻസ്പെക്ടറായി എ.സുനിൽരാജ് എത്തിയശേഷമാണ് പുനരാരംഭിച്ചത്. 5 വാല്യങ്ങളിലായി 1800 പേജുകളുള്ള കേസ് ഫയൽ മുഴുവൻ പഠിച്ചശേഷം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

