ഹോട്ടലിൽ ആക്രമണം; 3 യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

കാക്കനാട്∙ മരോട്ടിച്ചോട് ‘താൽ കിച്ചൻ’ ഹോട്ടലിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയവർ മദ്യം വിളമ്പുന്നതു തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്കു നേരെ ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ മൂന്നു യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏതാനും പേരെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ലഹരി വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു.



കോഴിക്കോട് ബാലുശേരി കിനാലൂർ നീലാപറമ്പിൽ എൻ.പി.ആഷിഖ് (22), കോഴിക്കോട് പൂനൂർ ഉണ്ണിക്കുളം കൊല്ലംകണ്ടി മുഹമ്മദ് സലാഹ് (21), ഉണ്ണിക്കുളം വടക്കോത്ത്പോയിൽ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ (22) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10.30നാണ് സംഭവം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ തീൻമേശയിൽ യുവാക്കൾ മദ്യം വിളമ്പിയപ്പോഴാണു ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞത്. ഇതാണ് ആക്രമണ കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആദ്യം നാലു പേരാണു ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത്.

കുടുംബവുമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയവർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേർ ഹോട്ടലിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സംഭവം. ജീവനക്കാരുമായി തർക്കിച്ച ശേഷം ഇറങ്ങിപ്പോയ യുവാക്കൾ അര മണിക്കൂറിനകം കൂടുതൽ പേരുമായി ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. തടയാൻ ശ്രമിച്ച തന്റെ മകനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇവർ ആക്രമിച്ചതായി ഹോട്ടൽ ഉടമ അനസ് നാസർ പറഞ്ഞു. പുറത്തു നിന്നു മെറ്റൽ എടുത്തു ഹോട്ടലിനു നേരെ എറിഞ്ഞു. തയാറാക്കി വച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മണ്ണിട്ടു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.

English Summary : Three youth arrested on attack in hotel