ആശ്രിത സംരക്ഷണം: ചന്ദ്രദാസിന്റെ നിർദേശം ഉടൻ നിയമമാക്കാൻ തമിഴ്നാട്; കത്ത് ലഭിച്ചു

ആലപ്പുഴ∙ ആശ്രിത നിയമനം നേടുന്നവർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിന്റെ 25% പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന റിട്ട. റവന്യു ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ചന്ദ്രദാസിന്റെ നിർദേശം കേരളത്തിൽ നിയമമാകുമ്പോൾ പിന്നാലെ തമിഴ്നാടും ഇതു നടപ്പാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന് ചന്ദ്രദാസ് അയച്ച കത്ത് സ്വീകരിച്ചാണ് നിയമ ഭേദഗതിയിലേക്കു തമിഴ്നാട് കടക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു തമിഴ്നാട് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചന്ദ്രദാസിനു ലഭിച്ചു.

ആലപ്പുഴ പഴവീട് നിയതിയിൽ കെ. ചന്ദ്രദാസിന്റെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ശ്രമമാണു കേരളത്തിൽ ആശ്രിതനിയമന നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ സഫലമായത്. ആലപ്പുഴ കലക്ടറേറ്റിൽ സീനിയർ ക്ലാർക്കായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിലെത്തിയ ആശ്രയമറ്റ അമ്മമാരുടെ കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത പരാതികളായിരുന്നു തുടക്കം. ആശ്രിത നിയമനം നേടിയ തഹസിൽദാർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വരെ ഉറ്റവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശ്രിത നിയമനം നേടുന്നവർ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആശ്രിതരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നു സമ്മതമൊഴി നൽകിയാലേ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂ– ചന്ദ്രദാസിന്റെ ആദ്യ നിർദേശം ഇതായിരുന്നു.

അന്നത്തെ ആലപ്പുഴ കലക്ടർ ടി.വി. അനുപമ താൽപര്യപൂർവം ഈ നിർദേശം ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിനു കൈമാറി. 2018 ഫെബ്രുവരി 25 ന് അതു സർക്കാർ ഉത്തരവായി ഇറങ്ങി. സമ്മതമൊഴി കൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ആശ്രിതരെ സംരക്ഷിക്കാത്തവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ 25% തുക പിടിച്ചെടുത്ത് അർഹരായവർക്കു നൽകണമെന്ന രണ്ടാമത്തെ നിർദേശവും ചന്ദ്രദാസ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി 2022 ഏപ്രിൽ 21ന് ഒപ്പിട്ട ഫയൽ നിയമ, ധനകാര്യ വകുപ്പുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തിരികെ എത്താൻ ഒരു വർഷമെടുത്തു. ഫയൽ പൂഴ്ത്താൻ പലവട്ടം ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. നിരന്തരം വിവരാവകാശനിയമ പ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകി ചന്ദ്രദാസ് ആ ഫയലിനെ പിന്തുടർന്നു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.

കത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും

ആശ്രിതനിയമന ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഒന്നിന് ചന്ദ്രദാസ് കത്തയച്ചിരുന്നു. കത്ത് ലഭിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് മറുപടി നൽകി.

