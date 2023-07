ആ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തുചെയ്യും? കൈമലർത്തി സാഹിത്യ അക്കാദമി

തൃശൂർ ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ എംബ്ലം അച്ചടിച്ച പുറംചട്ടയോടു കൂടിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി. അക്കാദമിയുടെ പുസ്തക സ്റ്റാളിൽനിന്ന് ഈ 30 പുസ്തകങ്ങളും മാറ്റി. എന്നാൽ, പുസ്തകം പിൻവലിച്ചതായി ഉത്തരവൊന്നുമില്ലെന്ന് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി സി.പി.അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു.



നൂറുദിന കർമപരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി മേയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 30 പുസ്തകങ്ങളുടെ പുറംചട്ടയിലാണു ‘കൈകൾ കോർത്ത് കരുത്തോടെ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പുമായി എംബ്ലം ചേർത്തിരുന്നത്. ഇതു വാർത്തയായതോടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ തപാൽ വഴി അയച്ചുതരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരോടും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അക്കാദമിയുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും വരെ പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വിൽപന വേണ്ടെന്നുവച്ചാൽ അക്കാദമിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ, 9 വോള്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ‘മലയാള സാഹിത്യചരിത്രം’ ആറു വോള്യങ്ങളുടെ അച്ചടി പൂർത്തിയായ ശേഷം, നിലവാരമില്ലെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നു വിൽക്കേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 40 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ പുസ്തകം അങ്ങനെ അക്കാദമിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary : What to do books printed by Kerala Sahitya Akademi with kerala government's second anniversary emblem