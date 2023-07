പിഎച്ച്ഡി കോപ്പിയടി ; അസം സർവകലാശാല അന്വേഷണം തുടങ്ങി

കൊൽക്കത്ത ∙ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി രതീഷ് കാളിയാടന്റ പിഎച്ച്ഡി പ്രബന്ധം കോപ്പിയടിയാണെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ ബിശ്വ ശർമ അസം സർവകലാശാലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർവകലാശാല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



മൈസൂർ സർവകലാശാലയിൽ പി.വി.രാജേഷ് സമർപ്പിച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള കോപ്പിയടിയാണു രതീഷ് കാളിയാടന്റെ പ്രബന്ധം എന്നാണ് ആരോപണം. മൈസൂർ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അസം സർവകലാശാല റജിസ്ട്രാർ പ്രദ്യോഷ് കിരൺ പറഞ്ഞു. പരിശോധിക്കാനായി പ്രത്യേക സമിതിയെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോപ്പിയടി തെളിഞ്ഞാൽ രതീഷിനെതിരെ വഞ്ചനക്കുറ്റത്തിനു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകും. കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ ആണ് അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്തു നൽകിയത്.

മൈസൂർ സർവകലാശാലയിലായിരിക്കെ, എംജിയിൽ വൈവ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിനറായി എത്തിയ പ്രഫ. കെ.വി.നാഗരാജൻ ആയിരുന്നു രതീഷിന്റെ ഗൈഡ്. പ്രഫ. നാഗരാജൻ അസം സർവകലാശാലയിൽ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറായി പോയ ഘട്ടത്തിലാണു തലശ്ശേരി ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്എസ്എസിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന രതീഷും ഗവേഷണത്തിനു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

