തിരുവനന്തപുരം ∙ റവന്യു വകുപ്പ് പിരിക്കുന്ന കെട്ടിടനികുതി തീരുമാനിക്കുന്നതിനു തദ്ദേശവകുപ്പിന്റെ കെട്ടിട അളവ് സ്വീകരിക്കാനും തെറ്റായ വിവരം നൽകിയാൽ നികുതിയുടെ പകുതി പിഴയായി ഈടാക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങളടക്കം കെട്ടിടനിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യും. 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തു.

English Summary: The Building Tax Decision according to Local Department