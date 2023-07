മലയാളി സിഇഒ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കമ്പനികളുടെ കിടമത്സരത്തിൽ; വിനു ചിട്ടിക്കേസിലെ പ്രതി

ബെംഗളൂരു∙ മലയാളി സിഇഒ ഉൾപ്പെടെ 2 പേരെ ചൊവ്വാഴ്ച ഓഫിസിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ജോക്കർ ഫെലിക്സ് ( ശബരീഷ്–27) ഉൾപ്പെടെ 3 പേരെ ബെംഗളൂരു പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകം നടത്താൻ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബെന്നാർഘട്ടെ റോഡിലെ ജി–നെറ്റ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കമ്പനി ഉടമ അരുൺകുമാർ ആസാദിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മടങ്ങുകയായിരുന്ന അരുണിനെ ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വിനയ് റെഡ്ഡി, സന്തോഷ് എന്നിവരാണ് ഫെലിക്സിനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായത്.



ഹെബ്ബാൾ കെംപാപുര പമ്പാ എക്സ്റ്റൻഷനിലെ എയ്റോണിക് മീഡിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന കമ്പനി സിഇഒയും കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിയുമായ ആർ.വിനുകുമാർ, എംഡി ഫണീന്ദ്ര സുബ്രഹ്മണ്യ എന്നിവരെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഓഫിസിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്നത്. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു. കോട്ടയത്തെ ആപ്പിൾ ട്രീ മണി ചെയിൻ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി കൂടിയാണ് മരിച്ച വിനു കുമാർ.

ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 ഫൈബർനെറ്റ് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരമാണ് കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ജി–നെറ്റ് കമ്പനി വിട്ട ശേഷം സ്വന്തമായി കമ്പനി തുടങ്ങിയ ഫണീന്ദ്രയും വിനു കുമാറും മുൻ സഹപ്രവർത്തകരെ ഉയർന്ന ശമ്പളം വാഗ്ദാനം നൽകി എയ്റോണിക് മീഡിയയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് പാക്കേജുകൾ തുടങ്ങിയതും ജി–നെറ്റിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇതേത്തുടർന്നുള്ള പകയാണ് ക്വട്ടേഷൻ നൽകുന്നതിലേക്കു നയിച്ചത്. എയ്റോണിക്സിലെ മുൻ ജീവനക്കാരൻ കൂടിയാണ് ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ഫെലിക്സ്. കമ്പനിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടതിനെത്തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യവും കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്.

ചിട്ടിക്കേസിൽ പ്രതി

2013ൽ കോട്ടയത്തെ ആപ്പിൾ ട്രീ ചിട്ടി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ പ്രതിയായിരുന്നു വിനുകുമാറെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക സംസ്‌ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 36 കോടി രൂപ ആപ്പിൾ ട്രീ ചിട്ടി ഫണ്ടിന്റെ പേരിൽ സമാഹരിച്ച് തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. വിനുകുമാർ കമ്പനിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറായിരുന്നു.

‘ജോക്കർ’ ഫെലിക്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം താരം

കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷമുള്ള ഫെലിക്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ കുറിപ്പിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ പൊങ്ങച്ചക്കാരും വഞ്ചകരുമാണ്. അതിൽ ചില ചീത്ത ആളുകളെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു. നല്ലവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു കുറിപ്പ്. ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം ട്രെയിനിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രാത്രി 10 മണിയോടെ ഫെലിക്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കൊലപാതക വാർത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കന്നഡ റാപ് ഗാനങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ‘ജെഎഫ് മീഡിയ’ എന്ന യുട്യൂബ് ചാനലും ഇയാൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

