സിപിഎം എൽഡിഎഫിലും സമൂഹത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു: സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഏക വ്യക്തിനിയമത്തിന്റെ പേരിൽ യുഡിഎഫിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സിപിഎം എൽഡിഎഫിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന പാർട്ടിയെപ്പോലും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാകാത്ത സിപിഎം തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണ്. പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളും സാമൂഹിക സംഘടനകളും അവരുടെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലീഗിനെ പിടിക്കാൻ പോയവർക്ക് ഉത്തരത്തിലിരുന്നതു കിട്ടിയുമില്ല, കക്ഷത്തിലിരുന്നതു പോകുകയും ചെയ്തു എന്ന അവസ്ഥയാണ്. യുഡിഎഫിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സിപിഎം, എൽഡിഎഫിനെ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിപിഐയെ മൂലയ്ക്കിരുത്തിയുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ പോക്കുമൂലം മുന്നണി ശിഥിലമാണ്. കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ മുന്നണി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ അതിന് ആക്കം കൂട്ടുകയാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: CPM isolated in LDF and society says K Sudhakaran