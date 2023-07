സ്മാർട് മീറ്റർ പദ്ധതി അനാവശ്യമെന്ന് സിപിഎം പിബി; തീരുമാനം എൽഡിഎഫിനു വിടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സ്മാർട് മീറ്റർ പദ്ധതി അനാവശ്യമാണെന്ന നിലപാട് സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ കൈക്കൊണ്ടതോടെ കേരളത്തിൽ ഇനി എന്തു വേണമെന്ന് എൽഡിഎഫ് തീരുമാനിക്കും. കാരണം, എൽഡിഎഫിന്റെ 2021 ലെ പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം കൂടിയാണ് സ്മാർട് മീറ്റർ. ആ വാഗ്ദാനം കൂടിയാണ് പിബി തള്ളിയത്.



‘കെ ഫോൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സ്മാർട് ഗ്രിഡ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്മാർട് മീറ്ററുകളിലേക്കു മാറും’ എന്നാണ് പ്രകടന പത്രികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. സിപിഎമ്മിനും സിപിഐക്കും ഉള്ളാലെ എതിർപ്പുള്ള കാര്യം പ്രകടനപത്രികയിൽ എങ്ങനെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യവും ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നു. സ്മാർട് മീറ്റർ നടപ്പാക്കുന്നതിനോടല്ല, അതു ബാധ്യത വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ തിരക്കിട്ടു നടപ്പാക്കുന്നതിനോടാണ് എതിർപ്പ് എന്ന യൂണിയനുകളുടെ വിശദീകരണമാണു പറയാവുന്ന ഉത്തരം.

എൽഡിഎഫിലും ഇടതു ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിലും സ്മാർട് മീറ്റർ ഭിന്നതയ്ക്കു കാരണമായതോടെ തീരുമാനം മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വിട്ടു. കെഎസ്ഇബിയുടെ ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കൈമാറിയ മന്ത്രി അതിൽ പ്രത്യേകമായി ഒന്നും കുറിച്ചില്ലെന്നാണു വിവരം. സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റും എൽഡിഎഫും ഇതു ചർച്ച ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനവും സ്മാർട് മീറ്റർ നടപ്പാക്കരുതെന്ന പരസ്യ ആഹ്വാനത്തിനു പിബി മുതിർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തീരുമാനം പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

പദ്ധതി വേണ്ടെന്നു വച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചു മന്ത്രിയും കെഎസ്ഇബിയും ആശങ്കയിലാണ്. 9000 കോടിയുടെ കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണു കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയം നൽകുന്നത്.

