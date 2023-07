സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി; ‘മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ക്യാമറ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിന് ’

കൊച്ചി ∙ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയുടെ ചിത്രം എടുക്കുന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അതെങ്ങനെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തലാകുമെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ വാക്കാലുള്ള ചോദ്യം. ദൃശ്യം പകർത്തിയെന്ന പേരിൽ ക്യാമറ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്നു ചോദിച്ച ജസ്റ്റിസ് പി.വി.കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മൊബൈൽഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയും വിമർശിച്ചു. തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തണമെങ്കിൽ പ്രതിയുടെ മുഖംമറച്ചു കൊണ്ടുവരണം.

മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നടപടി തെറ്റാണ്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിലെ നാലാം തൂൺ എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും പറഞ്ഞു. എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പു കേസിലെ പ്രതി ഷാറുഖ് സെയ്ഫിയുടെ ദൃശ്യം പകർത്തിയെന്ന പേരിൽ ‘മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്’ പ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തതിനെതിരെ മാതൃഭൂമി പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

English Summary : High Court ask Government Why the journalist's camera seized