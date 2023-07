ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മാറ്റം : ഉത്തരവ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പൊതുഭരണവകുപ്പ്. സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ മലയാളത്തിൽ വേണമെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്നാണിത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസർ ഓൺ സ്പെഷൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ (ഒഎസ്ഡി) അധികച്ചുമതല, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്റ്റാഫ് ഓഫിസർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ്ങിനു നൽകി. നിലവിലെ (ഒഎസ്ഡി) ഡോ. എസ്.കാർത്തികേയൻ അവധിയിൽ പോയതിനാലാണിത്. സഹകരണ സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണിക്ക് മ്യൂസിയം, പുരാരേഖ, പുരാവസ്തു വകുപ്പുകളുടെ അധികച്ചുമതല നൽകി. മിൽമ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അസിഫ് കെ.യൂസഫിന് ക്ഷീരവികസന ഡയറക്ടറുടെ അധികച്ചുമതല നൽകി

English Summary : IAS officer change order in Malayalam for first time