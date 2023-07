ആശ്രിതനിയമനം കിട്ടിയവർ മറ്റ് ആശ്രിതരെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ 25% ശമ്പളം പിടിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആശ്രിതനിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാർ മരിച്ചയാളുടെ മറ്റ് ആശ്രിതരെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 25% തുക പിടിച്ചെടുത്ത് അർഹരായ ആശ്രിതർക്കു നൽകും. ഇതിനു നിയമന അധികാരികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

മരിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതരെ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന സമ്മതമൊഴി നൽകി സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.ജീവനക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആശ്രിതർക്ക് രേഖാമൂലം നിയമന അധികാരിക്കു പരാതി നൽകാം. ആഹാരം, വസ്തു/പുരയിടം, പാർപ്പിടം, ചികിത്സ, പരിചരണം എന്നിവയാണ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽപ്പെടുന്നത്.

പരാതി ലഭിച്ചാൽ തഹസിൽദാർ മുഖേന അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയ ശേഷം അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 25% പ്രതിമാസം പിടിച്ചെടുത്ത് ആശ്രിതരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും. തഹസിൽദാരുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് 3 മാസത്തിനകം കലക്ടർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാം. പരാതിയിൽ കലക്ടർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

ആശ്രിതർക്കു കുടുംബ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംരക്ഷണത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽനിന്നുള്ള പെൻഷൻ എന്നിവ കൈപ്പറ്റുന്ന ആശ്രിതരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ജോലി ലഭിച്ച ജീവനക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അംഗപരിമിതരായ ആശ്രിതർക്ക് 17 വയസ്സു വരെ നൽകി വരുന്ന പരിചരണം അതുകഴി‌ഞ്ഞും തുടരാൻ ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥ കൂടി പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Dependent appointees salary will be cutoff, if they do not protect other dependents