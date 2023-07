ആഡംബര നികുതി അധിക നികുതിയാവും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ വിസ്തീർണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതിയും ആഡംബര നികുതിയും ഈടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആഡംബര നികുതി എന്ന പദം അധിക നികുതി (അഡീഷനൽ ടാക്സ്) എന്നു തിരുത്തും. ആഡംബര നികുതി എന്ന പദം കേന്ദ്രനിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാകുമെന്ന നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മാറ്റം.



278.7 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലേറെ (3000 ചതുരശ്ര അടി) വിസ്തീർണമുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും 5000 രൂപ മുതൽ 12,500 രൂപ വരെ 4 സ്ലാബായി വാർഷികമായി ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ തന്നെ അധിക നികുതി (നിലവിൽ ആഡംബര നികുതി) ഈടാക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തു.

റവന്യു വകുപ്പിന്റെ കെട്ടിടനികുതി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള പ്ലിന്ത് ഏരിയയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാവും. റവന്യു വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അസസിങ് അതോറിറ്റിയായി നിയോഗിച്ച് അവർ നേരിട്ടുപോയി കെട്ടിടങ്ങൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രീതി ഒഴിവാക്കും. ഇതോടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വേഗത്തിൽ നികുതിനിർണയം സാധ്യമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിനു ഗാർഹിക, ഗാർഹികേതര കെട്ടിടങ്ങൾ നികുതി നിർണയിക്കപ്പെടാതെയുള്ളതിനാൽ സർക്കാരിനു വൻ വരുമാന നഷ്ടമാണെന്നതു കൂടി കണക്കിലെടുത്താണു ഭേദഗതി.

ഫ്ലാറ്റ്, അപ്പാർട്മെന്റ് സമുച്ചയങ്ങൾക്കു നികുതി കണക്കാക്കാൻ ഉടമസ്ഥതയാകും അടിസ്ഥാനം. ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണത്തിനു കൂട്ടായി ചെലവു വഹിച്ചവരെന്നു കണക്കാക്കുന്ന നിലവിലെ രീതി അവ്യക്തമെന്നു കണ്ടാണു മാറ്റം. ഒരേ സമുച്ചയത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നികുതി കണക്കാക്കും. എന്നാൽ, ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചാകും നികുതി. അങ്ങനെ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കൂടുതലായി വന്നാൽ ഒറ്റത്തവണ നികുതിക്കു പുറമേ അധിക നികുതിയും നൽകേണ്ടി വരും.

നിലവിൽ അസസിങ് അതോറിറ്റി നികുതി നിർണയിച്ചാൽ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കലക്ടർ സ്വമേധയാ റിവിഷൻ നടത്താൻ പാടില്ലെന്നുള്ളത് ഒരു വർഷമായി വർധിപ്പിക്കും. കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചു തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നയാൾ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 177–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റക്കാരനാകുമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി പകരം കെട്ടിട നികുതിയുടെ 50% പിഴയായി ഈടാക്കാമെന്നു ഭേദഗതി ചെയ്യും. പഴയ രീതി പ്രകാരം 1000 രൂപ വരെയായിരുന്നു പിഴ. പുതിയ രീതിയിൽ പിഴ വർധിക്കും.

English Summary : Luxury tax will be an additional tax