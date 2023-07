ട്രാഫിക് തെറ്റിച്ച് മന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം: പൈലറ്റ് ജീപ്പിടിച്ച് ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞു

കൊട്ടാരക്കര ∙ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിനു പൈലറ്റ് പോയ പൊലീസ് ജീപ്പ് ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് റോഡിൽ സൈഡ് തെറ്റിച്ചെത്തി, രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസിൽ ഇടിച്ചു. ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന രോഗി ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ നെടുമ്പന താന്നിവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ കെ.നിതിൻ (24), ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന കുടവട്ടൂർ അശ്വതിയിൽ ദേവിക (25), ഭർത്താവ് എസ്.അശ്വകുമാർ (32)‍, ബന്ധു ഉഷ (65), റോഡിൽ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ബിജുലാൽ (35) എന്നിവർക്കാണു പരുക്ക്.

രോഗി ദേവിക ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അലർജിയും ഓക്സിജൻ കുറവും മൂലമാണ് ദേവികയെ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്.

