ഗുരുതര കുറ്റക്കാരുടെ പെൻഷൻ തടയും; സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ നടപടിയാവാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗുരുതര സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരോ ആയവരുടെ പെൻഷനും ആനുകൂല്യങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ തടയാനോ റദ്ദാക്കാനോ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന വിധം 1958 ലെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് (ഡെത്ത് കം റിട്ടയർമെന്റ് ബെനഫിറ്റ്) റൂൾസ് ഭേദഗതി ചെയ്തു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. യുപിഎസ്‌സിയെ അറിയിച്ച ശേഷമായിരിക്കും നടപടിയെന്ന വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തി.



പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പെൻഷനർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട പെൻഷൻകാരന് 15 ദിവസം മറുപടിക്കു സമയം നൽകി നോട്ടിസ് നൽകും. അതിനുശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ 15 ദിവസം കൂടി നൽകും. നേരത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം യുപിഎസ്എസിയെ അറിയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു നടപടി. എന്നാൽ, അതില്ലാതെ തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നടപടിയെടുക്കാവുന്ന വിധമാണ് ഭേദഗതി.

ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളിലോ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിലോ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിരമിച്ച ശേഷം സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ ഉത്തരവില്ലാതെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സർക്കുലർ ഇത്തവണത്തെ ഭേദഗതിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

മിനിമം പെൻഷനിൽ കുറയാത്ത തുകയായിരിക്കും ഭാഗികമായി പെൻഷൻ തടയുകയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്. ശിക്ഷാ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിൽ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം. കുടുംബ പെൻഷൻ വിവാഹമോചിതയായ മകൾക്കു നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥയിലും മാറ്റം വരുത്തി. പെൻഷനറോ പങ്കാളിയോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ മകൾ വിവാഹമോചനക്കേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം മുതൽ കുടുംബ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ടാവും.

