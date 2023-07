കാളിയാടന്റെ കോപ്പിയടി തെളിഞ്ഞാൽ പിഎച്ച്ഡി റദ്ദാക്കും: അസം വാഴ്സിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി രതീഷ് കാളിയാടന്റെ പ്രബന്ധം കോപ്പിയടിയാണെന്നു വ്യക്തമായാൽ പിഎച്ച്ഡി റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അസം സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണത്തിൽ സർവകലാശാല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ കൺട്രോളർക്കാണ് ചുമതല.



രതീഷ് കാളിയാടൻ പ്രബന്ധം സമർപ്പിച്ച 2014 ൽ കോപ്പിയടി ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. 2017 ലാണ് സോഫ്റ്റ്‍വെയർ വന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ അതു പരിശോധിക്കാനാകുമെന്നും റജിസ്ട്രാർ ഡോ.പ്രദോഷ് കിരൺ പറഞ്ഞു.

രതീഷിന്റെ പ്രബന്ധത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ആർ.വി.രാജേഷ് മൈസൂർ സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പിയടിച്ചതാണെന്നാണു കെഎസ്‌യുവും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയും ആരോപിക്കുന്നത്.

English Summary : Ratheesh Kaliyatan's copy write is found, the PhD will be cancelled says Assam university