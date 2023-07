ഐസിയുവിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം: ‘4 മാസത്തിനിടെ കയറിയത് 50 ഓഫിസ്, ഇതാണോ സ്ത്രീ സുരക്ഷ?’

കോഴിക്കോട്∙ ‘4 മാസത്തിനിടെ അൻപതിലേറെ തവണ ഞാൻ വിവിധ ഓഫിസുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വേദന മാറും മുൻപ് മന്ത്രിക്കും കലക്ടർക്കും കമ്മിഷണർക്കും മുൻപിൽ നീതി തേടി ചെല്ലേണ്ടി വന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ. ഇതാണോ നമ്മുടെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ? അതിക്രമത്തിനെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും പരാതിപ്പെടാൻ വരുമോ?’– ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐസിയുവിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ് നീതി തേടിയുള്ള യാത്രയിലെ ദുരനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത്.



ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷമുള്ള മയക്കത്തിനിടെ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അറ്റൻഡർ എം.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയതായാണു യുവതിയുടെ പരാതി. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ ഇഴയുകയായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വനിതാ കമ്മിഷനു മുൻപിലെത്തിയപ്പോഴും തനിക്കു നേരിടേണ്ടി വന്നതു ദുരനുഭവം തന്നെയാണെന്ന് അതിജീവിത പറയുന്നു. ലൈംഗിക അതിക്രമമുണ്ടായതിലും, പ്രതിയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ 5 വനിതകൾ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിലും മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നു വനിതാ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ട് 45 ദിവസമായി. ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ തയാറായിട്ടില്ല. രണ്ടു തവണയാണു തന്നെ വനിതാ കമ്മിഷൻ അദാലത്തിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചത്. രണ്ടു തവണയും താൻ ചെന്നെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു മറുപടിയുണ്ടായില്ല. നോട്ടിസ് അയച്ചെന്നു വനിതാ കമ്മിഷനും, കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതരും പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

‘തുടക്കം മുതൽ പലതരം ഉന്നത സ്വാധീനങ്ങളുണ്ടായ കേസാണ്. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനും കുറ്റപത്രം നൽകാനും അവരെ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കി തിരിച്ചെടുത്ത നടപടി പിൻവലിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ പലതവണ മന്ത്രിക്കും കലക്ടർക്കും പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും മുൻപിൽ ചെല്ലേണ്ടി വന്നു. കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. കുറച്ചു നടന്നാൽ പിന്നെ മടുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചോളും എന്നു കരുതിയാണോ മെഡിക്കൽ കോളജ് റിപ്പോർട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്? എങ്കിൽ ഇനി മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫിസിനു മുന്നിലാണു കുത്തിയിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന ഒരാൾക്കും ഇനി എന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത്. പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടാൻ ഇനി എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നടക്കാൻ ഞാൻ തയാറാണ്’– അതിജീവിത പറയുന്നു.

വനിതാ കമ്മിഷനും എന്നെ കാഴ്ചവസ്തുവാക്കി



'സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തതാണ്. ശരിക്കും വീട്ടിൽ വന്നാണു മൊഴിയെടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ടും എന്നെ രണ്ടു തവണ അദാലത്തിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തി. മാധ്യമങ്ങളുടെയും മറ്റു പരാതിക്കാരുടെയും ഇടയിലേക്കാണു വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് കാഴ്ചവസ്തുവായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പലാണെന്നു സൂപ്രണ്ടും, അതല്ല സൂപ്രണ്ടാണു നൽകേണ്ടതെന്നു പ്രിൻസിപ്പലും കൈ കഴുകുകയാണ്’ - അതിജീവിത



