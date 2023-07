വായ്പാ പരിധി വെട്ടിച്ചുരുക്കലിനെതിരെ എംപിമാർ ശബ്ദമുയർത്തണം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലാക്കുന്ന വായ്പാ പരിധി വെട്ടിച്ചുരുക്കലിൽനിന്നു കേന്ദ്രധനമന്ത്രാലയം പിന്തിരിയണമെന്നു എംപിമാരുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇതിനായി എംപിമാർ ശബ്ദം ഉയർത്തണം. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി നീട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ച അനുകൂല തീരുമാനം ഇതുവരെ ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള വിഹിതം കിട്ടാൻ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് എംപിമാർ അറിയിച്ചു. ‌

സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന നിയമ നിർമാണത്തെ പാർലമെന്റിൽ എതിർക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടുത്ത മാസം 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ഗൾഫിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാനക്കൂലിയിൽ അമിതവർധന ഉണ്ടായത് ഓണത്തിനു വരുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ അനുമതിക്കായി കേന്ദ്രത്തിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തണം. കണ്ണൂരിൽനിന്നു വിദേശ വിമാനകമ്പനികൾക്ക് സർവീസ് നടത്താനുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് കോൾ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കണം. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവള വികസനത്തിനു ഭൂമി ഒരു മാസത്തിനകം ഏറ്റെടുത്തു നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

