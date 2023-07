വേഗ റെയിൽ പദ്ധതി: പഠിച്ചശേഷം മാത്രം തീരുമാനമെന്ന് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ സിൽവർലൈനിനു പകരം ഇ.ശ്രീധരൻ മുന്നോട്ടുവച്ച വേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ തിടുക്കപ്പെട്ടു തീരുമാനം വേണ്ടെന്നു സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. പദ്ധതി വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷം തുടർചർച്ചകൾ നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണു നിലപാട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാത സാധ്യതകളടക്കം വിലയിരുത്തും. വേഗയാത്രാ പദ്ധതി വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നതു സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളുണ്ടായില്ല. ഏക വ്യക്തിനിയമത്തിൽ പാർട്ടി നടത്തുന്ന സെമിനാറിന്റെ തയാറെടുപ്പുകളും വിലയിരുത്തി.



മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുറച്ചുസമയം മാത്രമാണു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ ഇന്നലത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്തില്ല. ചികിത്സയിലെന്നാണു വിശദീകരണം.

വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞവർ വേണമെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ



‘ഇതുവരെ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി വേണ്ട എന്നു വാദിച്ചിരുന്നവർ വേണം എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു പോസിറ്റീവ് സൂചനയാണ്. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി പൊളിച്ചെഴുതുമെന്നു പറയാറായിട്ടില്ല.’ – മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ.

