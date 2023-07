ഭിന്നശേഷി യുവാവിന്റെ പരാതി നിലത്തിരുന്ന് കേട്ട് ഡിആർഎം; സന്തോഷത്തിൽ ഷിഹാബ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ യുവാവിന്റെ പരാതി കാരുണ്യപൂർവം നിലത്തിരുന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഡിവിഷനൽ റെയിൽവേ മാനേജർ (ഡിആർഎം) എസ്.എം.ശർമ. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന അപേക്ഷയുമായാണ് വർക്കല സ്വദേശിയായ ഷിഹാബ്, ഡിആർഎമ്മിന്റെ ഓഫിസിൽ എത്തിയത്. കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് ഷിഹാബിനു ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ എസ്.എം.ശർമ ചെറുപ്പക്കാരനൊപ്പം നിലത്തിരുന്നാണ് പരാതി കേട്ടതും സ്വീകരിച്ചതും.

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ യാത്രക്കാർക്കായി റെയിൽവേ പ്രതിബദ്ധതയോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. അപേക്ഷയുമായി എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണം ഷിഹാബ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഡിആർഎം ഓഫിസ് പിന്നീട് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റു ചെയ്തു.

English Summary: DRM SM Sharma accepted the complaint of differently abled Shihab sitting on the ground