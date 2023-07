കെഎസ്ആർടിസിയെ വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി; ശമ്പളം 20 ന് അകം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എം ഡി ഹാജരാകണം

കൊച്ചി ∙ ജീവനക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം ഇതുവരെ നൽകാത്തതിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ. മാസംതോറും 220 കോടിയിലേറെ രൂപ വരുമാനമുണ്ടാക്കിയിട്ടും ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ദുരവസ്ഥയിലേക്കു കെഎസ്ആർടിസി തള്ളപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത തവണ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന 20നകം ശമ്പളം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഓൺലൈനിലൂടെ ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.



സർക്കാരിൽനിന്നു സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും 30 കോടി രൂപ സർക്കാർ ഇന്നലെത്തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണു സാധ്യതയെന്നും കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അഭിഭാഷക അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ഈ തുക ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളമായി നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളം നൽകുന്നതിനു മുൻപ് നേരത്തെയുള്ള ബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നത് മുൻ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. വരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള തുക ആദ്യം എല്ലാ മാസവും അഞ്ചിനു മുൻപു ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളം നൽകാൻ വിനിയോഗിക്കണമെന്നും പലിശ തിരിച്ചടവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം മതിയെന്നുമുള്ള 2022 ജൂൺ 21ലെ ഉത്തരവ് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.

എത്രനാൾ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവും? പ്രത്യേകിച്ച്, കോർപറേഷന്റെ ബാധ്യത പൂർണമായും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു സർക്കാർ നിലപാട് എടുക്കുമ്പോൾ. കെഎസ്ആർടിസിക്കു പ്രയോജനമുണ്ടാക്കാനാണു കോടതി നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാം ബധിരകർണങ്ങളിലാണു പതിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം തുടരാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ല. തുടർന്നാണ്, ശമ്പളം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 20ന് 1.45ന് കേസു പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹാജരാകാൻ എംഡിക്കു നിർദേശം നൽകിയത്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഒട്ടേറെ നിർദേശങ്ങളും ഇടക്കാല ഉത്തരവുകളും നൽകിയിട്ടും കെഎസ്ആർടിസി ഇത് അവഗണിക്കുകയാണ് എന്നാണു പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

കഴിയുന്നതും അഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെ ശമ്പളം നൽകുമെന്നും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം നൽകുമെന്നുമാണു ഫെബ്രുവരി 16ലെ സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഈ മാസംവരെ ശമ്പളം നൽകിയിരുന്നെന്നും കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സർക്കുലർ ഉചിതമാണോ എന്നതു പരിശോധിക്കുന്നില്ലെന്നും വൈകിപ്പിക്കാതെ ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണു കോടതി ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ശമ്പളം കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ജീവനക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയാണു കോടതി പരിഗണിച്ചത്.

