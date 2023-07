അടച്ചിട്ട കെട്ടിടങ്ങളിൽ റീഡിങ് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോട്ടിസ്; പിന്നെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെട്ടിടങ്ങൾ അടച്ചിട്ടതുമൂലം 2 ബില്ലിങ് കാലയളവിൽ റീഡിങ് എടുക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന് നോട്ടിസ് നൽകാനും എന്നിട്ടും പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വിഛേദിക്കാനും തീരുമാനം. ദീർഘകാലം വീടോ സ്ഥാപനമോ പൂട്ടിപ്പോകുന്നവർ വൈദ്യുതി ബോർഡ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചാൽ പ്രത്യേക റീഡിങ് എടുക്കാനും വേണ്ട തുക മുൻ‍കൂറായി അടയ്ക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. വൈദ്യുതി ഉപയോക്താക്കൾ റീഡിങ് എടുക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ എനർജി മീറ്ററുകൾ‍ സ്ഥാപിക്കണം.

English Summary : Notice if reading is not possible in closed buildings