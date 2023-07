പാലം ഉദ്ഘാടനം ഒരുമാസം മുൻപ് : റോഡിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി തകർന്നു

കാട്ടാക്കട (തിരുവനന്തപുരം)∙ ഒരു മാസം മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പുന്നാവൂർ മലവിള പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ കരിങ്കൽ പാർശ്വഭിത്തി 50 മീറ്ററോളം ഇടിഞ്ഞു കനാലിലേക്കു പതിച്ചു റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിലായി. പാലം നിർമാണത്തിലെ അപാകതയാണ് കാരണമെന്ന ആരോപണം പ്രതിഷേധത്തിനു തിരികൊളുത്തി. റോഡിലെ ജലവിതരണ പൈപ്പിലെ ചോർച്ച കാരണം വെള്ളം നിറഞ്ഞതാണു ഭിത്തി തകരാൻ കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറഞ്ഞത്.



പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ആണു സംഭവം.

വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റും ആരാധനാലയത്തിന്റെ കമാനം ഉറപ്പിച്ച തൂണും ഇളകിമാറി. കഴിഞ്ഞ മാസം 6നാണ് നെയ്യാർ വലത് കര കനാലിനു കുറുകെയുള്ള പാലം ഉദ്ഘാടനം നടന്നത്. ‌ സംഭവത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു നിർമിച്ച പാലത്തിനോ റോഡിനോ തകരാറുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട്. തകർന്നത് ജലസേചന വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ബണ്ട് റോഡ് ആണെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

