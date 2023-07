അച്ഛന്റെ ഓർമകളെ ചേർത്ത് ശ്രീലക്ഷ്മി പുതുജീവിതത്തിലേക്ക്

കല്ലമ്പലം (തിരുവനന്തപുരം) ∙ കൈപിടിച്ചു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കു കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്ന അച്ഛന്റെ ഓർമകളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ശ്രീലക്ഷ്മി രാജ് വിവാഹിതയായി. വരൻ വർക്കല ചെറുന്നിയൂർ പുതുവൽവിള വീട്ടിൽ ആർ.വിനു താലി ചാർത്തിയപ്പോൾ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി.

ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വിവാഹത്തിനു മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ, കഴിഞ്ഞ മാസം 28 നു രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണു വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ നാലംഗ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ അച്ഛൻ വടശ്ശേരിക്കോണം വലിയവിളാകം ശ്രീലക്ഷ്മിയിൽ കെ.രാജു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 28 നു വിവാഹത്തിന്റെ ആഹ്ലാദമുയരേണ്ട വീട്ടിൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളാണു നടന്നത്.

അന്നു മാറ്റി വച്ച വിവാഹം 17 ദിവസത്തിനു ശേഷം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്നലെ 9.30 ന് വർക്കല ശിവഗിരി ശാരദ മഠത്തിൽ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണു നടന്നത്. ധർമസംഘം ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ശുഭാംഗാനന്ദ കാർമികത്വം വഹിച്ചു. അച്ഛന്റെ ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി പ്രാർഥിച്ച്, കുഴിമാടത്തിലെത്തി അനുഗ്രഹം തേടിയാണു ശ്രീലക്ഷ്മി വിവാഹവേദിയിൽ എത്തിയത്.

രാജുവും ശ്രീലക്ഷ്മിയും, രാജുവിന്റെ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി (ഫയൽ ചിത്രം)

ശ്രീലക്ഷ്മിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അയൽവാസികളായ നാലുപേർ ചേർന്നു വീട്ടുകാരെ ആക്രമിക്കുകയും രാജുവിനെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. കേസിൽ, പ്രതികളായ വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശികൾ ജിഷ്ണു, ജിജിൻ, ശ്യാംകുമാർ, മനു എന്നിവരെ പൊലീസ് അന്നുതന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി രാജു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്തിരുന്നു. രാജുവിന്റെ മരണത്തോടെ കടക്കെണിയിലായ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനും പൗര സമിതിയും ചേർന്നു സഹായ നിധി രൂപീകരിച്ചു.

English Summary: Raju's daughter Sree Lakshmi, who was killed before her wedding, got married