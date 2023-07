പാലക്കാട് ∙ നെല്ലിന്റെ വില നൽകാതെ കർഷകരെ കണ്ണീരു കുടിപ്പിക്കുന്ന താന്തോന്നിത്തവും തോന്ന്യാസവും എൽഡിഎഫിൽ വേണ്ടെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയെ മുന്നണിയുടെ നയം പഠിപ്പിക്കണമെന്നും സിപിഎം അനുകൂല കേരള കർഷകസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാഴക്കുല വെട്ടി അതുമായി നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പടം ഇട്ടതുകൊണ്ടൊന്നും കൃഷിക്കാരനാകില്ലെന്നും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയില്ലെന്നും കൃഷിമന്ത്രിക്ക് ആ പണി അറിയില്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകണമെന്നും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.

നെല്ലിന്റെ വില ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള കർഷകസംഘം പാലക്കാട് സപ്ലൈകോ പാഡി മാർക്കറ്റിങ് ഓഫിസിലേക്കു നടത്തിയ മാ‍ർച്ചിലാണു ഭക്ഷ്യ, കൃഷി വകുപ്പുകൾക്കും മന്ത്രിമാ‍ർക്കും എതിരെ നേതാക്കൾ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചത്. നെല്ലിന്റെ വില കിട്ടാതെ കർഷകർ സപ്ലൈകോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരുവിൽ കാണേണ്ടി വരുന്നതിനു മുൻപു മര്യാദയ്ക്കു പണം നൽകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫിസുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ്, കൃഷി വകുപ്പുകൾ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സൽപേരിനു കളങ്കം വരുത്തുന്നു. 400 കോടി കടമെടുത്തു, കടമെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി കാലമെത്രയായി. എന്നിട്ടും നെല്ലിന്റെ വില കിട്ടിയില്ല. ധനമന്ത്രി പണം നൽകിയിട്ടല്ല മുൻപും നെല്ലിന്റെ വില നൽകിയിരുന്നത്. സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയാണു തുക നൽകിയിരുന്നത്. കേരള ബാങ്ക് കൂടുതൽ പലിശ ചോദിച്ചെന്നു സപ്ലൈകോ സർക്കാരിനെയും വകുപ്പു മന്ത്രിയെപ്പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ഇതര ബാങ്കുകളി‍ൽ നിന്നു വായ്പ എടുത്തതിന് എന്ത് ഉപഹാരം കിട്ടി എന്നത് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. ഇതുവഴി സർക്കാരിനു കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകും.

മാർച്ച് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.ആർ.മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.ഡി.പ്രസേനൻ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായി. ട്രഷറർ എസ്.സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോസ് മാത്യൂസ്, പാലക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ്.സഹദേവൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: Teach LDF policy to food and civil supplies minister says Karshakasangham