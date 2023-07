ഏക വ്യക്തിനിയമം: സിപിഎം സെമിനാറിന് വെള്ളാപ്പള്ളി ഇല്ല, പ്രതിനിധിയെ അയയ്ക്കും

ചേർത്തല ∙ ഏക വ്യക്തിനിയമം സംബന്ധിച്ച സെമിനാറിലേക്കു സിപിഎം തന്നെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നെന്നും തിരക്കായതിനാൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. പകരം എസ്എൻഡിപി യോഗം പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുക്കാൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി അരയാക്കണ്ടി സന്തോഷിനോടു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ കരട് വരുന്നതിനു മുൻപു തമ്മിലടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അവിടെ എന്തു പറയുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.



English Summary : Vellappally Natesan not for CPM seminar on uniform civil code