ബഹുസ്വരതാ സംഗമം: കോൺഗ്രസ് എൽഡിഎഫ് പാർട്ടികളെ ക്ഷണിക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ ഏക വ്യക്തിനിയമത്തിനെതിരെ കോഴിക്കോട്ട് കെപിസിസി നടത്തുന്ന ‘ബഹുസ്വരതാസംഗമ’ത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഒരു പാർട്ടിയെയും ക്ഷണിക്കില്ല. യുഡിഎഫിലെ കക്ഷികളെയെല്ലാം ക്ഷണിക്കും. മതനേതാക്കളെയും ദലിത്, ഗോത്ര വർഗ പ്രതിനിധികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കും. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒപ്പിട്ട കത്തുകൾ തയാറാക്കി ക്ഷണം തുടങ്ങി. ഇന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ സെമിനാർ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കെപിസിസിയുടെ സംഘാടക സമിതി യോഗവും ചേരും. യോഗത്തിൽ കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനും പങ്കെടുക്കും.

English Summary : Will not invite parties from ldf to Bahusvarata Sangamam organized by KPCC