പൈലറ്റ് വാഹനം ഇടിച്ച സംഭവം: ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും സംഘടനയും നിയമ നടപടിക്ക്

കൊട്ടാരക്കര∙ നിയമലംഘനം നടത്തി മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ പൈലറ്റ് വാഹനം ആംബുലൻസിൽ ഇടിച്ച് ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ പ്രതിയാക്കിയതിനെതിരെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും സംഘടനയും‍ നിയമ നടപടി‌ക്ക്. പ്രതി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനം. എഫ്ഐആറിന്റെ കോപ്പി ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകൻ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു.

പിന്തുണയുമായി ആംബുലൻസ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം, ആംബുലൻസ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നീ ആംബുലൻസ് സംഘടനകളും‍ രംഗത്തുണ്ട്. പൊലീസ് പൈലറ്റ് വാഹനം ഇടിച്ച് ആംബുലൻസ് തകർത്തതിനു പുറമേ ഡ്രൈവറിനും രോഗിക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പരുക്കേറ്റു. പൊലീസ് ഡ്രൈവർക്കു പുറമേ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെയും പ്രതിയാക്കിയാണ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പോലും ലഭിക്കാതിരിക്കാനാണു നടപടിയെന്നു നിയമ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് എതിരെ എടുത്ത കേസ്‍ തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും പൊലീസിനുണ്ട്. കോടതി എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക. ഇതെത്തുടർന്ന് തുടർനടപടികളും മന്ദഗതിയിലാണ്.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊഴികൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെയാണ് സ്ഥലത്തെത്തി മഹസർ തയാറാക്കിയത്. ഇതിനിടെ സാക്ഷികളെയും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ പൊലീസ് സഹായത്തോടെ ചില രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരം.

ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ നിതിനു നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്ന് ആംബുലൻസ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് എടപ്പാൾ പറഞ്ഞു. നിയമപരമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് ആംബുലൻസ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റജി ജോസും പറഞ്ഞു.

English Summary : Ambulance driver and organization to take legal action on incident of minister V Sivankutty's pilot vehicle crash