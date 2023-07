അപകടകാരണം ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തം; അനങ്ങാതെ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്

കൊട്ടാരക്കര ∙ ട്രാഫിക് സിഗ്നലും ഡിവൈഡറും മറികടന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ വാഹനവും പൊലീസ് പൈലറ്റ് ജീപ്പും നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. ഗതാഗത നിയമലംഘനം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. സിഗ്നലിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയ സമയത്താണ് ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് പൈലറ്റ് ജീപ്പും മന്ത്രിയുടെ കാറും കടന്നുവന്നത്. സംഭവം നടന്ന പുലമൺ ജംക്‌ഷൻ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ റോഡ് ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട അധികൃതർ അനങ്ങിയിട്ടില്ല. നിയമലംഘനം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം ആണെന്നാണ് ജോയിന്റ് ആർടി ഓഫിസ് അധികൃതരുടെ വാദം. സിഗ്നൽ തകരാറായിരുന്നുവെന്നു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചടിയാണ്. സിഗ്നലിന് തകരാറില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.



തെറ്റായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയതിനും ഗതാഗതനിയമം ലംഘിച്ചതിനും കേസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഉരുണ്ടുകളിച്ച പൊലീസ്, പൈലറ്റ് ജീപ്പിന്റെ ഡ്രൈവറെയും നിരപരാധിയായ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെയും പ്രതിയാക്കി കേസ് ദുർബലമാക്കാനാണു ശ്രമിച്ചത്. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെക്കൂടി പ്രതി ചേർത്താൽ ഒത്തുതീർപ്പു സാധ്യത തെളിയുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടി. ഭരണ–രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള ചില പൊലീസ് ഉന്നതരുടെ ഇടപെടൽ ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടായെന്നാണു വിവരം.

വിഐപി വാഹനങ്ങൾക്ക് അകമ്പടി നൽകുമ്പോൾ പൊലീസ് ഡ്രൈവർ സ്വമേധയാ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുക. വാഹനത്തിലുള്ള സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് വേഗം സംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകുക. മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിൽനിന്നു പൈലറ്റ് വാഹനത്തിലേക്കു പലപ്പോഴും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തും. വാഹനം അമിതവേഗത്തിൽ പാത കടത്തിവിടാനാകും നിർദേശം. ഇത്രയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കെ പൊലീസ് ഡ്രൈവറെ മാത്രം പ്രതിയാക്കിയത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ട് .

ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവിക (25) അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. കാലിനു ക്ഷതമേറ്റ ഇവർക്കു ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരും.‍ പിഎസ്‌സി എഴുത്തുപരീക്ഷ വിജയിച്ച് ശാരീരികക്ഷമതാ പരീക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്ന ദേവികയ്ക്കു പരുക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമോ എന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. പരുക്കേറ്റ ഭർത്താവ് എസ്.അശ്വകുമാർ (32)‍, ബന്ധു ഉഷ (65) എന്നിവരും ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിൽപെട്ടവരെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ സ്ഥലംവിട്ട മന്ത്രിയുടെ നടപടിക്കെതിരെയും കുടുംബം രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാർ നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ മന്ത്രി അവിടെ നിന്നവരോടു സംസാരിച്ച ശേഷം യാത്ര തുടർന്നു.

∙ ഇടിച്ചു തകർത്തത് ഉപജീവന മാർഗം



മന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ് വാഹനം ഇടിച്ച ആംബുലൻസ് തകർന്നു തരിപ്പണമായി; പൊലീസ് കേസിലും കുരുക്കി. ഇനി എന്തു തൊഴിൽ ചെയ്തു ജീവിക്കും എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ബന്ധുക്കൾ കൂടിയായ ആംബുലൻസ് ഉടമകളും ഡ്രൈവർമാരും. ഈ ആംബുലൻസായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉപജീവനമാർഗം. വാഹനം നന്നാക്കണമെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചെലവാകും. കേസിൽ കുരുങ്ങിയതോടെ ജീവിതം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി. കേസിന്റെ പേരിൽ അടിക്കടി സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കു വിളിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇന്നലെ കൊട്ടാരക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഡിവൈഎസ്പി ഓഫിസിലും എസ്പി ഓഫിസിലും എത്തി രേഖകളും മൊഴിയും നൽകി.



English Summary : Cause of accident is clear in footage but Motor Vehicles department didnot take any action