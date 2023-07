ഇനി ആശുപത്രി മരുന്നുകളുടെ കണക്കെടുപ്പും പൊലീസിന്; വിചിത്രമെന്ന് അഭിപ്രായം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ മരുന്നുകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് പൊലീസിന്. ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നു ലഭ്യതയെ‍ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണു പൊലീസ് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്നത്.



മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, ജില്ലാ, ജനറൽ, താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ, ഗവ. കമ്യൂ‍ണിറ്റി ഫാർമസികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ ഇന്നു രാവിലെ 10 നു മുൻപ് ഇ–മെയിലിൽ അയയ്ക്കണമെന്നാണു സംസ്ഥാന സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് (എസ്എസ്ബി) ചൊവ്വാഴ്ച നൽകിയ നിർദേശം.

മരുന്നു കണക്കെടുപ്പിന് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ജോലിഭാരത്തി‍നിടെ പുതിയ ജോലി കൂടി വന്നതിനെതിരെ പൊലീസുകാരുടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കമന്റുകൾ വ്യാപകമായി.

ആരോഗ്യ ജീവനക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പൊലീസിനെ എൽപിക്കുന്നതു വിചിത്രമാ‍ണെന്നും ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരുന്നു കണക്കെടുപ്പ് അസാധ്യമാണെന്നും പലരും പരാതിപ്പെടുന്നു.

Read Also: കെ. സുരേന്ദ്രന്റേത് പാർട്ടി നിലപാടല്ല: തുറന്നടിച്ച് ശോഭ; വേഗറെയിലിൽ ബിജെപിയിൽ കല്ലുകടി

നവകേരളം മിഷന്റെ ഭാഗമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടി കേസെടുക്കാൻ തൃശൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നൽകിയ വയർലെസ് സന്ദേശവും, കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പും കണ്ടെത്തുന്നതിനു സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുമെന്ന ഡിജിപി എസ്.ദർവേഷ് സാഹിബിന്റെ നിർദേശവും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചർച്ചയായി.മരുന്നു ലഭ്യതയുടെ തൽസ്ഥിതി അറിയാനും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെത്തിക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനുമാണു വിവരശേഖരണമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary : Police To Take In Charge For Medicines In Hospitals