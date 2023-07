മണൽ മാഫിയയുമായി ബന്ധം: 7 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

കണ്ണൂർ ∙ മണൽ മാഫിയയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയതിന് 2 ഗ്രേഡ് എഎസ്ഐമാരടക്കം 7 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റേ‍ഞ്ച് ഡിഐജി പുട്ട വിമലാദിത്യ സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു. നിലവിൽ കണ്ണൂർ റേഞ്ചിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് എഎസ്ഐമാരായ പി.ജോയ് തോമസ് (കോഴിക്കോട് റൂറൽ), സി.ഗോകുലൻ (കണ്ണൂർ റൂറൽ), സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ പി.എ.നിഷാർ (കണ്ണൂർ സിറ്റി), എം.വൈ.ഷിബിൻ (കോഴിക്കോട് റൂറൽ), ടി.എം.അബ്ദുൽ റഷീദ്, ബി.ഹരികൃഷ്ണൻ (കാസർകോട്), വി.എ.ഷെജീർ (കണ്ണൂർ റൂറൽ) എന്നിവരെയാണു പിരിച്ചുവിട്ടത്.

ഒന്നരവർഷം മുൻപ് തൃശൂർ കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പേരാമംഗലം, മണ്ണുത്തി ഹൈവേ പട്രോൾ സംഘത്തിലും ജോലി ചെയ്യവേ, ഇവർ മണൽ മാഫിയയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൃത്യവിലോപം, ഗുരുതര അച്ചടക്കലംഘനം, പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം, പൊലീസിന്റെ സൽപേരിനു കളങ്കമുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയവ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി.

മണൽ മാഫിയയുമായി ഇവർ നടത്തിയ വോയ്സ് ചാറ്റുകളും ഫോൺകോൾ വിശദാംശങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും മറ്റും ഇവർ മണൽ മാഫിയയ്ക്കു ചോർത്തിക്കൊടുത്തതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന 7 പേരെയും 6 മാസം മുൻപാണ് കണ്ണൂർ റേഞ്ചിനു കീഴിൽ വിവിധ പൊലീസ് ജില്ലകളിൽ നിയമിച്ചത്.

