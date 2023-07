രാത്രി വീട്ടുപരിസരത്തെത്തിയ കടുവ ആടിനെ കൊന്നു

കോന്നി (പത്തനംതിട്ട) ∙ രാത്രി വീട്ടുപരിസരത്തെത്തിയ കടുവ കൂട്ടിൽകെട്ടിയിരുന്ന ആടിനെ കൊന്നു. അതുമ്പുംകുളം വരിക്കാഞ്ഞിലി കിടങ്ങിൽ വീട്ടിൽ രതീഷ് കുമാറിന്റെ ആടിനെയാണ് കൊന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 12.45നാണ് സംഭവം. ആടുകളുടെ ബഹളം കേട്ടാണ് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നത്. രതീഷ് കുമാറിന്റെ അമ്മ രാജമ്മയാണ് ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ കടുവയെ കണ്ടത്. ആദ്യം മ്ലാവാണെന്നാണ് കരുതിയത്. പിന്നാലെ മകൻ രതീഷ് കുമാറും ഭാര്യ വിദ്യയും കണ്ടു.



വീട്ടുകാർ ഒച്ചവച്ചതോടെ കടുവ ഓടിപ്പോയി. ശബ്ദം കേട്ട് അയൽവാസികളും സ്ഥലത്തെത്തി. ഞള്ളൂർ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വനപാലകരെത്തി പരിശോധന നടത്തിയശേഷം പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ മടങ്ങി. ഇതിനു ശേഷം പറമ്പിൽനിന്നു മുരൾച്ച കേട്ട് ടോർച്ച് തെളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കടുവയുടെ കണ്ണ് തിളങ്ങുന്നതു കണ്ടെന്ന് രതീഷ് കുമാർ പറയുന്നു. വീണ്ടും വനപാലകരെത്തി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കടുവയെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

രാവിലെ ഡപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫിസർ എം.നൗഷാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി. കടുവയുടെ കാൽപാടുകളും കടുവ കിടന്ന സ്ഥലത്തെ അടയാളവും കണ്ടെത്തി. ഫോറസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ ഡോ. ശ്യാം ചന്ദ്രൻ എത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാത്രി കൂട്ടിൽ നിന്നു കാണാതായ മറ്റു 2 ആട്ടിൻകുട്ടികളെ പരിസരത്തുനിന്ന് വീട്ടുകാർ രാവിലെ കണ്ടെത്തി.

കടുവയെ പിടിക്കാൻ കൂട് വയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നാട്ടുകാർ ഇന്നലെ പ്രതിഷേധിച്ചു. തീരുമാനമുണ്ടാകാതെ ആടിന്റെ ജഡം സംസ്കരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഇവർ. ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചെങ്കിലും ആളുകൾ വഴങ്ങിയില്ല. രാവിലെ കോന്നി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി.ദേവരാജൻ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രദേശത്തെ സാഹചര്യം ഡിഎഫ്ഒയെ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎഫ്ഒ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർക്ക് കത്തു നൽകി.

