കൊച്ചി ∙ ട്രെയിനിൽ വിദ്യാർഥിനികൾക്കു നേരെ അതിക്രമം നടത്തിയ യുപി സ്വദേശികളെ റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് ഷദാബ് (34), അഭിഷേക് (27) എന്നിവരെയാണ് റെയിൽവേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേരള എക്സ്പ്രസിൽ കോട്ടയത്തു നിന്ന് എറണാകുളം നോർത്തിലേക്കു വരികയായിരുന്ന 3 ബിരുദ വിദ്യാർഥിനികൾക്കു നേരെയാണ് അതിക്രമം നടന്നത്. വിദ്യാർഥിനികളെ ആക്രമിച്ച ഷദാബ് ഉടൻ മറ്റൊരു ബോഗിയിലേക്കു കടന്നു. ട്രെയിൻ എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിദ്യാർഥിനികൾ ഇയാൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അഭിഷേകിനെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ അഭിഷേക് വിദ്യാർഥിനികളിലൊരാളെ ആക്രമിച്ചു. വിദ്യാർഥിനികളുടെ ബന്ധുക്കളിലൊരാൾ അഭിഷേകിനെ പിടികൂടുകയും റെയിൽവേ പൊലീസിനു കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു ബോഗിയിൽ നിന്നു മുഹമ്മദ് ഷദാബിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary : Uttar pradesh Natives arrested on violence against female students in train